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«АвтоВАЗ» убрал газовые баллоны из багажника Lada Largus

«АвтоВАЗ» убрал из багажника газовые баллоны на битопливном Largus
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Lada

«АвтоВАЗ» модернизировал битопливную версию Lada Largus, работающую на бензине и газе. Газовые баллоны убраны из багажника под днище. Об этом сообщается в Telegram-канале «Поладим с Lada».

«Пока выпуск машины был временно приостановлен, инженеры не дремали, а трудились над улучшением компоновки газовых баллонов. Теперь все баллоны, а их три штуки, расположены под днищем. Таким образом, краса и гордость Ларгуса, его огромный багажник, остался в неприкосновенности», — отмечается в сообщении.

«АвтоВАЗ» остановил выпуск Lada Largus CNG (работает на бензине и сжатом природном газе) в 2021 году, вместе с рестайлингом модели. После этого неоднократно высказывались намерения вернуть эту модификацию в модельную линейку. Теперь Largus CNG снова вернулся в модельную гамму Lada.

Ранее в Подмосковье автосалон выставил на продажу Lada Priora в состоянии нового автомобиля.

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