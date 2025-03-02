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В России продают Volkswagen Tiguan 2011 года без пробега

В России выставили на продажу Volkswagen Tiguan 2011 года без пробега
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Nikolai Denisov/Shutterstock/FOTODOM

В России выставили на продажу Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска, у которого практически нет пробега, сообщает «Мотор».

«На классифайдах обнаружили очередную «капсулу времени». В Москве готовы расстаться с Volkswagen Tiguan первого поколения с пробегом 500 километров. Речь идет о машине в небогатой версии с турбомотором 1.4, 6-ступенчатой «механикой» и полным приводом», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что за автомобиль хотят выручить 2,5 млн рублей.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

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