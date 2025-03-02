Перечислены шесть минусов хетчбэка Suzuki Baleno

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках хетчбэка Suzuki Baleno индийской сборки.

«Моторный отсек оставил двойственное впечатление. По сегодняшним меркам доступ ко всем узлам и агрегатам потрясающий. Но краски на железе почти нет, а мастика положена абы как. Жгуты проводов едва укрыты изолентой. Сколько всё это протянет в наших зимах – никто не знает», - сказал эксперт.

Интерьерный пластик – жесткий. Но детали пригнаны качественно. Сиденье удобное, хотя набивка нужна более жесткая. Багажник мал и вместит разве что пару больших чемоданов.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

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