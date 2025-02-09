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Citroen DS как у Фантомаса выставили на продажу в России за 11,5 млн рублей

В России выставлен на продажу Citroen как у Фантомаса за 11,5 млн рублей
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Авито

Во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска, сообщает Quto.

«Модель, чье название происходит от французского Déesse (богиня), действительно оправдала свое имя. DS стал первым массовым автомобилем с гидропневматической подвеской. Продолжают список инноваций дисковые тормозами и усилитель рулевого управления», — отмечается в публикации.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Юнебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

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