Один из пенсионеров не выжил из-за отравления в подмосковном доме престарелых

112: в Подмосковье не выжил один из пенсионеров, отравившихся в доме престарелых

В Подмосковье не выжил один из пенсионеров, пострадавших во время массового отравления в доме престарелых. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Прибывшие в частный пансионат для пожилых людей медики установили, что один из отравившихся постояльцев не выжил. Остальных пострадавших, число которых достигло 20 человек, забрали в медицинское учреждение.

Отмечается, что симптомы отравления у постояльцев стали проявляться еще раньше, однако 19 декабря пенсионерам стало хуже. До этого руководство пансионата пыталось самостоятельно вылечить их.

Инцидент произошел в городе Видном в частном пансионате «Долгожитель». Несколько дней назад жители пансионата подхватили неизвестную инфекцию. Правоохранители уже разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее 19 человек отравились в столовой колледжа в Сургуте.