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Названы цены на новинку Geely для России

Китайский автобренд Geely объявил цены на кроссовер EX5
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Geely

В России дебютировал электрический кроссовер Geely EX5. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе бренда.

Для россиян новинка будет доступна в двух версиях: начальное исполнение Pro предлагается приобрести за 4,1 млн рублей, а Max — за 4,4 млн рублей. Длина автомобиля составляет 4615 мм, а ширина 1901 мм при колесной базе 2750 мм. Электромотор автомобиля способен выдавать 218 л.с., что позволяет ему разогнаться за 6,9 секунды.

До этого сообщалось, что в начальной комплектации Pro оснащение модели EX5 включает в себя 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, тонировку задних стекол, полностью светодиодную оптику, активные жалюзи радиатора и скрытые дверные ручки с электроприводом.

Во второй версии Max автомобиль получит 19-дюймовые колеса, панорамную крышу, электропривод багажника, адаптивный круиз-контроль и ряд других опций.

Ранее сообщалось, что УАЗ улучшит качество внедорожника «Патриот».

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