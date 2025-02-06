Geely раскрыла оснащение нового кроссовера EX5 для России

Geely начнет продажи кроссовера EX5 в России в двух комплектациях

Компания Geely раскрыла перечень оборудования электрического кроссовера EX5 для российского рынка. Он будет доступен в нашей стране в двух комплектациях, сообщается в релизе Geely, поступившем в «Газету.Ru».

«В начальной комплектации Pro оснащение модели включает в себя 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, тонировку задних стекол, полностью светодиодную оптику, активные жалюзи радиатора и скрытые дверные ручки с электроприводом. Интерьер предполагает высококачественную отделку приборной панели и дверных панелей кожей в сочетании с мягким пластиком», — отмечается в сообщении.

Во второй версии Max автомобиль получит 19-дюймовые колеса, панорамную крышу, электропривод багажника, адаптивный круиз-контроль и ряд других опций. Кресло переднего пассажира в таком автомобиле раскладывается в горизонтальное положение. Также в максимальной комплектации EX5 оснащен системами активной безопасности и помощи водителю: функциями контроля слепых зон, предотвращения фронтальных столкновений, распознавания знаков, помощи при движении задним ходом.

Автомобиль оснащен электромотором мощностью 218 л.с., привод — передний. Запас хода достигает 430 км. Цену нового кроссовера в России автопроизводитель не раскрыл.

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