Стало известно, уйдет ли Haval Dargo из России после дебюта H7

Китайский автобренд Haval заявил, что после дебюта кроссовера H7 (второе поколение Dargo) актуальная версия модели не исчезнет с рынка. Об этом рассказала пресс-служба компании «Хавейл Мотор Рус» Telegram-каналу «Китайские автомобили».

«Кроссовер Haval H7 поступит в российскую дилерскую сеть Haval Pro, дополняя собой представленные ранее Haval H3, H5 и H9. Кроссоверы Dargo и Dargo X, в свою очередь, представлены в дилерской сети Haval City и продолжат быть частью ее модельной линейки», — заявили в компании.

До этого сообщалось, что новинка будет представлена в трех комплектациях. Длина кроссовера составляет 4705 мм, ширина — 1908 мм и высота — 1780 мм. Модель оснащают двухлитровым мотором на 192 л.с. и семиступенчатым «роботом».

Также модель получила проекционный дисплей с отображением подсказок навигации, мультимедийный экран на 14,6 дюйма, сервисы «Яндекс Авто», голосовое управление, аудиосистему с девятью динамиками, шесть подушек безопасности и многое другое.

Ранее россиянам рассказали, кто составит конкуренцию новому Haval H7.