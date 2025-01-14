Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России показали новый кроссовер Haval

Новый кроссовер Haval H7 представили в России
close
Haval

Новый китайский кроссовер Haval H7 появится на отечественном рынке в первой половине текущего года. Об этом сообщила пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Новинка будет представлена в трех комплектациях. Длина кроссовера составляет 4705 мм, ширина — 1908 мм и высота — 1780 мм. Модель оснащают двухлитровым мотором на 192 л.с. и семиступенчатым «роботом». Новый H7 доступен с полным приводом.

Также модель получила проекционный дисплей с отображением подсказок навигации, мультимедийный экран на 14,6 дюйма, сервисы «Яндекс Авто», голосовое управление, аудиосистему с девятью динамиками, шесть подушек безопасности и многое другое. Кроме того, автомобиль адаптируют для отечественного рынка — к примеру, машина получит «зимний пакет» и регулировку ремней по высоте.

До этого сообщалось, что кроссовер Haval F7 нового поколения отличается улучшенной управляемостью, но его эксплуатация сопряжена с несколькими неудобствами.

«К автомобилю пока вопросов нет. Кроме того, что все функции нужно искать в меню медиасистемы, в том числе стояночный тормоз и свет!», — написал автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

Среди других особенностей нового кроссовера он назвал затрудненный доступ к заливной горловине для моторного масла, которая скрыта под декоративным кожухом двигателя.

Ранее были названы три автомобиля, которые сильнее всего подешевели в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами