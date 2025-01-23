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Россиянам рассказали, что составит конкуренцию новому Haval H7

Автоэксперт Петров: конкурентами Haval H7 станут крупноразмерные кроссоверы
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Основные конкуренты нового Haval H7 будут в сегменте крупноразмерных кроссоверов. Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

«Согласно официальному заявлению GWM, презентация и старт продаж Haval H7 намечены на 20-30 марта. По оценке GWM, прогнозируемая доля новинки в общем объеме продаж линейки Haval составит 15%», — рассказал Илья Петров.

По мнению специалиста, основными конкурентами нового Haval H7 станут модели Changan UNI-К, Chery Tiggo 8, Geely Monjaro.

До этого сообщалось, что новинка будет представлена в трех комплектациях. Длина кроссовера составляет 4705 мм, ширина — 1908 мм и высота — 1780 мм. Модель оснащают двухлитровым мотором на 192 л.с. и семиступенчатым «роботом».

Также модель получила проекционный дисплей с отображением подсказок навигации, мультимедийный экран на 14,6 дюйма, сервисы «Яндекс Авто», голосовое управление, аудиосистему с девятью динамиками, шесть подушек безопасности и многое другое.

Ранее сообщалось, что в России подешевели кроссоверы Haval.

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