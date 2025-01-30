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В России запустили производство китайских автомобилей Voyah

Липецкий завод «Моторинвест» начал выпускать китайские автомобили Voyah
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Voyah

В России на липецком заводе «Моторинвест» запустили производство автомобилей китайского бренда Voyah, сообщает ТАСС.

«Voyah производятся на первом заводе электромобилей и гибридов «Моторинвест» в Липецкой области», — рассказали агентству в пресс-службе.

Отмечается, что предприятие выпускает последовательные гибриды Voyah Dream и Voyah Free.

До этого сообщалось, что в России стартовали продажи гибридных кроссоверов Voyah Free в версии Sport Edition.

Автомобиль в исполнении Sport Edition получил решетку радиатора черного цвета, передний бампер с дополнительными подштамповками в нижней части и задний спойлер. Среди оснащения — пневмоподвеска с диапазоном регулировки в пределах 100 мм, камеры кругового обзора и 20 электронных систем помощи водителю.

У автомобиля гибридная трансмиссия с ДВС для подзарядки батареи и двумя тяговыми электромоторами мощностью 490 л.с.

Ранее были названы точные сроки начала серийного производства Lada Iskra.

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