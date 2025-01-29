Названы точные сроки начала серийного производства Lada Iskra

Серийный выпуск нового автомобиля Lada Iskra начнется в апреле 2025 года Об этом во время визита на «АвтоВАЗ» заявил вице-президент компании по стратегии технологического развития Евгений Шмелев.

От отметил, что после введения санкций и ухода западных компаний из РФ была проведена существенная переработка деталей и серьезная работа с поставщиками.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

До этого стало известно, что Lada Iskra в повышенной комплектации получат мультимедийную систему с сервисами Яндекса, противотуманные фары с подсветкой поворота, задние электростеклоподъемники.

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