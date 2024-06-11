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Названа стоимость кроссовера Voyah Free с увеличенным запасом хода

Кроссовер Voyah Free с увеличенным запасом хода будет стоить в РФ 6,5 млн рублей

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VOYAH

В России стартовали продажи гибридных кроссоверов Voyah Free в версии Sport Edition. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

Автомобиль в исполнении Sport Edition получил решетку радиатора черного цвета, передний бампер с дополнительными подштамповками в нижней части и задний спойлер. Среди оснащения — пневмоподвеска с диапазоном регулировки в пределах 100 мм, камеры кругового обзора и 20 электронных систем помощи водителю.

Voyah Free Sport Edition обладает наибольшим запасом хода среди всех версий машины. Он достигает 1 тыс. км, что на 200 км больше, чем у уже доступной версии Long Range. У автомобиля гибридная трансмиссия с ДВС для подзарядки батареи и двумя тяговыми электромоторами мощностью 490 л.с. и крутящим моментом 720 Нм. Voyah Free Sport Edition ускоряется до 100 км/ч за 4,8 с.

Цена Voyah Free Sport Edition составляет 6,5 млн рублей без учета скидок.

До этого стало известно, что в России начались продажи пикапа Ambertruck Work, собранного на калининградском заводе «Автотор».

На автомобиль установлена цена в 2,6 млн рублей, которая будет действовать до 31 июля 2024 года. Автомобиль оснащен турбодизелем рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 128 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Пикап снабжен подключаемым полным приводом. Передняя подвеска пикапа — независимая торсионная, сзади — семилистовые рессоры.

Ранее Hyundai показала, как будет выглядеть дешевый кроссовер Inster.

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