Появилась первая фотография универсала Lada Iskra без камуфляжа

В социальных сетях появилось первое фото автомобиля Lada Iskra. Фотография опубликована в Telegram-канале No Limits.

«Автомобиль, очевидно, уже из серийной партии тестируют в окрестностях Тольятти. Выглядит неплохо», — говорится в сообщении.

На фотографии видно, что универсал Lada Iskra едет по дорогам общего пользования.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» представил в Москве серийные версии новых Lada Iskra и Lada Niva Sport.

Уточняется, что Lada Iskra займет в модельной линейке «АвтоВАЗа» нишу между Granta и Vesta. Iskra будет выпускаться в кузове седан и универсал (последний получит и кросс-версию). Начало производства запланировано на первую половину 2025 года. Представленная в Москве Iskra почти серийная — с отечественным двигателем ВАЗ и салоном, отличающимся от того, который был на машине, представленной на ПМЭФ в 2024 году. Новую версию Lada Niva Sport будет собирать спортивное подразделение «АвтоВАЗа».

Ранее рассказали, стоит ли ждать серийной версии Lada Iskra Sport.