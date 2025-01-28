Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилась первая фотография универсала Lada Iskra без камуфляжа

В соцсетях появилась первая фотография универсала Lada Iskra
close
Telegram-канал No Limits

В социальных сетях появилось первое фото автомобиля Lada Iskra. Фотография опубликована в Telegram-канале No Limits.

«Автомобиль, очевидно, уже из серийной партии тестируют в окрестностях Тольятти. Выглядит неплохо», — говорится в сообщении.

На фотографии видно, что универсал Lada Iskra едет по дорогам общего пользования.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» представил в Москве серийные версии новых Lada Iskra и Lada Niva Sport.

Уточняется, что Lada Iskra займет в модельной линейке «АвтоВАЗа» нишу между Granta и Vesta. Iskra будет выпускаться в кузове седан и универсал (последний получит и кросс-версию). Начало производства запланировано на первую половину 2025 года. Представленная в Москве Iskra почти серийная — с отечественным двигателем ВАЗ и салоном, отличающимся от того, который был на машине, представленной на ПМЭФ в 2024 году. Новую версию Lada Niva Sport будет собирать спортивное подразделение «АвтоВАЗа».

Ранее рассказали, стоит ли ждать серийной версии Lada Iskra Sport.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами