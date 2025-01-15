«АвтоВАЗ» показал две новых модели в Москве

«АвтоВАЗ» представил в Москве серийные версии новых Lada Iskra и Lada Niva Sport. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Новая Lada Iskra займет в модельной линейке «АвтоВАЗа» нишу между Granta и Vesta. Iskra будет выпускаться в кузове седан и универсал (последний получит и кросс-версию). Начало производства запланировано на первую половину 2025 года. Представленная в Москве Iskra почти серийная — с отечественным двигателем ВАЗ и салоном, отличающимся от того, который был на машине, представленной на ПМЭФ в 2024 году.

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Новую версию классической трехдверной «Нивы» — Lada Niva Sport — будет собирать спортивное подразделение «АвтоВАЗа». Автомобиль получит 16-клапанный мотор, выдающий 122 л.с. и 151 Нм крутящего момента. Также у внедорожника доработаны тормоза и перенастроена подвеска.

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