Россиянам рассказали, стоит ли ждать серийной версии Lada Iskra Sport

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не исключает появления серийной версии Lada Iskra Sport. Об этом «Российской газете» заявили в пресс-службе предприятия.

«На АвтоВАЗе сообщили, что не исключают сценария создания и выпуска Lada Iskra Sport, однако подчеркнули, что говорить о каких-либо конкретных планах пока преждевременно», — отмечает издание.

22 января «АвтоВАЗ» рассказал о новой гоночной версии Lada Iskra Sport. Машина будет принимать участие в гонках.

Кузов автомобиля облегчен и оснащен каркасом безопасности. В подвеске появились специальные амортизаторы и жесткие пружины. Объем двигателя увеличен с 1,6 л до 1,8 л. Его мощность составляет 173 л.с. В коробке передач применен секвентальный механизм переключения передач.

Также у машины появились задние тормоза от Lada Vesta и многофункциональная панель управления электроникой.

Гражданская Lada Iskra будет представлена в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Начало производства и продаж новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra запланировано на весну 2025 года.

Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» начали собирать универсалы Lada Iskra.