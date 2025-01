Audi закроет завод в Брюсселе из-за кризиса на авторынке

Производство кроссовера Audi Q8 e-tron на заводе в Брюсселе завершится 28 февраля. Об этом сообщает carscoops.com. После этого предприятие закроют, а три тысячи работников будут сокращены.

Завод работал с 1949 года. Его закрытие стало частью программы Volkswagen по оптимизации производства, которая подразумевает сокращение более 35 тыс. рабочих мест в Германии, перенос части сборочных цехов и сокращение производства автомобилей примерно на 734 тыс. единиц.

Отмечается, что немецкие заводы Volkswagen могут избежать аналогичной судьбы благодаря китайским автопроизводителям, стремящимся расширить свое присутствие в Европе.

До этого стало известно, что в России китайская компания Changan прекратила продажи трех моделей кроссоверов. Судя по разделу с моделями на официальном сайте марки, компания завершила продажи кроссоверов CS85 Plus, CS75 Plus второго поколения и CS95. Кроме того, модель CS55 Plus окончательно переименована в Uni-S.

Также Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS.

Перед своей «отставкой» текущий EQS пройдет обновление в 2025 году и получит 800-вольтовую систему для ускоренной зарядки.

Преемником модели станет новое поколение S-Class. Автомобили будут выпускаться как с электрическими двигателями, так и в версиях с традиционными моторами внутреннего сгорания.

Ранее были названы китайские автобренды, которые покинут российский рынок в 2025 году.