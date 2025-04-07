Трамп провел встречу с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых они затронули темы двусторонней торговли и текущую обстановку в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, обсуждались два ключевых вопроса: напряженная обстановка вокруг Ирана и возможности расширения торгово-экономического сотрудничества между США и Израилем.

«Сегодня у нас были замечательные обсуждения. По очевидной теме Ирана, а также по менее очевидной теме в отношении Израиля. Это торговля», — подчеркнул глава Белого дома.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен стать первым зарубежным лидером, лично обсудившим с президентом Трампом вопрос о введенных Соединенными Штатами тарифных ограничениях на импорт товаров в США.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп провел контакты с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу предполагаемого смягчения пошлин в отношении этих стран на фоне протекционистской политики Белого дома.

Ранее Израиль отменил таможенные пошлины на американские товары.