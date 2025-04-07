Вратарь «Динамо» призвал не списывать команду со счетов

Вратарь «Динамо» Лунев: не надо списывать нас со счетов

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев призвал не списывать команду со счетов, несмотря на поражение от столичного ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Осталось семь игр, и у нас задача — все игры выиграть. А дальше, в конце, посмотрим. Задачи не меняются. Сейчас не все в наших руках, но мы должны делать максимум», — сказал Лунев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. Первый гол в свои ворота забил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев на 15-й минуте. На 24-й минуте Хорхе Карраскаль с пенальти сравнял счет. На 78-й минуте ЦСКА вперед вывел Мойсес, а окончательный счет с пенальти на 90+6-й минуте установил Иван Обляков.

Благодаря этой победе ЦСКА обошел «Динамо» в турнирной таблице. После 23 туров «армейцы» занимают третью строчку, набрав 44 очка, у «Динамо» — 42 балла и пятая позиция.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА может уволить главного тренера.