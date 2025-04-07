Трамп объяснил, почему США не ввели пошлины в отношении России

Трамп: США практически не торгуют с РФ, поэтому не ввели дополнительные пошлины

США практически не торгуют с Россией, поэтому не ввели в отношении нее дополнительные таможенные пошлины. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает «Интерфакс».

«Причина в том, что мы, по сути, не ведем бизнес с Россией», — цитирует агентство Трампа.

По его словам, США не намерены приостанавливать действие тарифов.

2 апреля президент Соединенных Штатов объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран. России и Белоруссии в перечне нет.

Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д.

Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%).

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести ответные пошлины против США.