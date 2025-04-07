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На Украине женщина с ружьем спасла мужа от насильственной мобилизации

На Украине женщина открыла стрельбу из ружья и отбила мужа у сотрудников ТЦК

Жительница Украины спасла мужа от насильственной мобилизации, отбив его у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), которые пытались забрать мужчину на службу в армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Царьград ТВ» со ссылкой на видеозапись, снятую камерой наружного наблюдения.

На кадрах видно, как мужчина с дочкой идет по двору. К ним подходят сотрудники ТЦК и начинают заламывать руки мужчине, пытаясь затащить в припаркованный автомобиль. Девочка бежит домой и зовет маму.

Позже выходит женщина с ружьем и стреляет в воздух. Сотрудники ТЦК пугаются и обращаются в бегство, оставив мужчину во дворе.

5 апреля в Одессе мужчина попытался освободить своего сына из местного военкомата с помощью огнестрельного оружия. Вооруженного мужчину заметили у здания ТЦК, однако он не открывал стрельбу. При проверке выяснилось, что оружие было официально зарегистрировано. Мужчине грозит административная ответственность за нарушение правил обращения с оружием и хулиганские действия. О том, удалось ли ему добиться освобождения сына, неизвестно.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее появилось видео, как военкомы на Украине забрали гулявшего с коляской мужчину.

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