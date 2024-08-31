Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS

Mercedes-Benz прекратит выпуск модели EQS из-за неудачных продаж

close
Mercedes-Benz

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS. Об этом сообщает motor1.com. Такое решение руководство компании приняло из-за неудачных продаж.

Отмечается, что перед своей «отставкой» текущий EQS пройдет обновление в 2025 году и получит 800-вольтовую систему для ускоренной зарядки.

По данным издания, преемником модели станет новое поколение S-Class. Автомобили будут выпускаться как с электрическими двигателями, так и в версиях с традиционными моторами внутреннего сгорания.

До этого Autocar сообщил, что автопроизводитель Fiat прекратил прием заказов на Fiat 500 Hybrid с бензиновым мотором в связи со снятием модели с производства.

Представитель Fiat в Великобритании подтвердил изданию, что прием заказов на Fiat 500 Hybrid прекращен, но у дилеров достаточно запасов, чтобы распродавать машины до Нового года. Аналогичная ситуация наблюдается с его спортивными версиями Abarth 595 и 695. Автомобиль выпускался в течение 17 лет, он был представлен в 2007 году.

При этом представленный в 2020 году электрический Fiat 500e остается в продаже.

Ранее сообщалось, что BYD показал новый хетчбэк Seal 06GT.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами