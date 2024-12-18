Названы китайские автобренды, которые покинут российский рынок в 2025 году

В 2025 году с российского рынка уйдет часть китайских автобрендов из-за их невостребованности. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова.

«Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода – низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton», — сказал Иванов.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что вряд ли кто-то из больших игроков покинет российский рынок в следующем году. Между тем, бренды с небольшим объемом продаж будут либо в состоянии заморозки до лучших времен, либо временно прекратит операционную деятельность в России.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее сообщалось, траты россиян на новые автомобили упали в ноябре на треть.