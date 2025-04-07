Трамп предупредил Иран об «огромной опасности» при одном условии

Трамп: Иран окажется в опасности, если переговоры по ЯО будут безуспешными

Если диалог по ядерной программе между Соединенными Штатами и Ираном будет безуспешным, то Тегерану будет грозить «огромная опасность», предупредил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом, Иран будет в огромной опасности. <...> Я думаю, этот день станет очень плохим для Ирана», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о готовности США атаковать Иран ради уничтожения его ядерной программы.

7 апреля президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут прямые переговоры на высоком уровне, и анонсировал встречу представителей государств в субботу.

До этого британская газета Daily Express со ссылкой на источники в администрации Трампа писала, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе.

Ранее Трамп объяснил, почему США не ввели пошлины в отношении России.