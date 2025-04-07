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В Петербурге мальчик попал в больницу, случайно выпив жидкость для снятия ресниц

В Петербурге ребенок случайно выпил жидкость для снятия ресниц
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Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге полуторагодовалый ребенок пострадал, выпив жидкость для снятия ресниц. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в квартире на улице Лени Голикова. По данным издания, мальчик случайно дотянулся до жидкости, пока мать отвернулась.

Позже родительница заметила, что состояние сына ухудшилось, и обратилась к медикам. Прибывшие на место специалисты госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии.

«Сейчас маленький пациент находится под наблюдением врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге школьница попала в больницу после того, как 12 дней принимала БАД для похудения. Помимо этого, пациентка практически отказалась от еды и пила меньше 100 миллилитров воды.

Заметив странности в поведении ребенка, мать обратилась к медикам. Ребенку оказали помощь, но она продолжает лечиться.

Ранее в Приморье подросток попробовал неизвестные таблетки и впал в кому.

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