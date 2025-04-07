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Зеленский заявил о необходимости максимально увеличить производство БПЛА на Украине

Зеленский распорядился максимально увеличить производство дронов на Украине
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Efrem Lukatsky/AP

Украина максимально увеличит производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что на проведенном сегодня заседании ставки верховного главнокомандующего основными были доклады по выпуску дронов. По словам Зеленского, поставлена задача максимально увеличить производство всех типов беспилотников, а также наземных роботизированных комплексов, и на 2025 год имеются хорошие перспективы. Украине необходим постоянный, стабильный рост производства и снабжение войск всеми нужными частями беспилотного компонента.

Зеленский отметил, что с начала этого года появилось свыше 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления. Они производятся на 11 предприятиях украинского военно-промышленного комплекса. Зеленский заявил, что следует достичь наибольших масштабов их производства и поставок, для чего он поручил заключить максимальное количество контрактов.

31 марта сообщалось, что Нидерланды направят Украине €500 млн на производство беспилотников.

Ранее российские системы ПВО за сутки уничтожили 100 беспилотников ВСУ.

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