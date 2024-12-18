Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Changan снял с продажи в России три модели кроссоверов

Changan убрал с российского рынка модели CS75 Plus, CS95 и CS85 Coupe

close
Changan

В России китайская компания Changan прекратила продажи трех кроссоверов. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

«Судя по разделу с моделями на официальном сайте марки, компания завершила продажи кроссоверов CS85 Plus, CS75 Plus второго поколения и CS95. Кроме того, модель CS55 Plus окончательно переименована в Uni-S», — говорится в сообщении канала.

Кроссовер Changan CS75 Plus появился в России в 2023 году. Его цена — 2,85 млн рублей. В ноябре 2024 года на российском рынке стартовали продажи рестайлинговой модели.

Купе-кроссовер Changan CS85 продавался в РФ с 2023 года. Цена автомобиля — 3,71 млн рублей. Прямой замены у него нет.

Кроме того, в 2023 году в России появился полноразмерный кроссовер CS95 по цене от 4,35 млн рублей. На рынке остался его обновленный вариант CS95 New.

До этого стало известно, что новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет стоить на российском рынке от 4,15 млн рублей.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Ранее сообщалось, что Jetour начал продажи в России нового кроссовера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами