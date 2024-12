Changan снял с продажи в России три модели кроссоверов

В России китайская компания Changan прекратила продажи трех кроссоверов. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили».

«Судя по разделу с моделями на официальном сайте марки, компания завершила продажи кроссоверов CS85 Plus, CS75 Plus второго поколения и CS95. Кроме того, модель CS55 Plus окончательно переименована в Uni-S», — говорится в сообщении канала.

Кроссовер Changan CS75 Plus появился в России в 2023 году. Его цена — 2,85 млн рублей. В ноябре 2024 года на российском рынке стартовали продажи рестайлинговой модели.

Купе-кроссовер Changan CS85 продавался в РФ с 2023 года. Цена автомобиля — 3,71 млн рублей. Прямой замены у него нет.

Кроме того, в 2023 году в России появился полноразмерный кроссовер CS95 по цене от 4,35 млн рублей. На рынке остался его обновленный вариант CS95 New.

До этого стало известно, что новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет стоить на российском рынке от 4,15 млн рублей.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Ранее сообщалось, что Jetour начал продажи в России нового кроссовера.