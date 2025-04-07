Ученые впервые возродили вымерших ужасных волков

Американская компания Colossal Biosciences совершила прорыв в биотехнологиях: с помощью генного редактирования и клонирования на свет появились первые за 10 000 лет ужасные волки (Canis dirus). Об открытии сообщает журнал Time.

Ужасный волк (Canis dirus) — вымерший вид крупных хищников из семейства псовых, обитавший в Северной и Южной Америке во времена плейстоцена (примерно 125 000–9500 лет назад). Отличался от современных волков более массивным телосложением (до 180 см в длину и 80 кг весом), мощными челюстями и короткими лапами, что делало его приспособленным к охоте на крупную добычу, например, бизонов и мамонтов. Исчез, вероятно, из-за изменения климата и конкуренции с серыми волками.

Трех щенков — Ромула, Рема и Кхалиси — вырастили из модифицированных клеток серого волка, ставших генетически идентичными вымершему виду.

Команда извлекла ДНК ужасного волка из 13-тысячелетнего зуба и 72-тысячелетней ушной кости. Сравнив геномы, исследователи внесли 20 правок в 14 генов серого волка, добившись характерных черт: мощного телосложения, белой шерсти и особого воя.

Для клонирования использовали клетки крови (эндотелиальные предшественники), а не традиционные образцы тканей. Затем эмбрионы подсадили собакам-суррогатам, и те успешно родили здоровых волчат.

Уже в шесть месяцев щенки достигают 120 см в длину и весят 36 кг, а взрослые особи могут вырасти до 180 см и 68 кг. В отличие от домашних собак, щенки избегают людей и ведут себя как дикие животные.

В Colossal Biosciences считают, что их технологии помогут сохранить вымирающие виды (например, красного волка), изучить эволюционные механизмы вымерших животных и восстановить экосистемы, где эти хищники играли ключевую роль.

«Это не просто научная фантастика — мы меняем правила игры в сохранении биоразнообразия», — заявил журналистам генеральный директор Colossal Бен Ламм.

Ранее в Colossal вывели шерстистых мышей с мехом как у давно вымерших мамонтов.