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В США планируют провести военный парад в день рождения Трампа

The Hill: администрация США хочет устроить военный парад на 79-летие Трампа
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Reuters

Администрация США хочет провести на улицах Вашингтона парад, чтобы отпраздновать день рождения президента Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Парад планируют провести 14 июня. Во время него будут отмечать 250-ю годовщину армии страны.

Первой об этом сообщила газета Washington City Paper. По информации, парад протянется почти на 4 мили (6,4 км) от Пентагона в Арлингтоне, штат Вирджиния, до Белого дома.

Представитель армии подтвердил это The Hill и сообщил, что «есть планы провести парад, в котором примут участие военные», добавив, что пока ничего не решено окончательно.

Планирование мероприятия началось в прошлом году. В планировании принимали участие власти Вашингтона и армейские инженеры.

«Армия очень рада отпраздновать свою 250-ю годовщину со всем округом. Мы хотим, чтобы американцы гордились своей армией, а также своей нацией. Пока еще рано говорить, будет ли у нас парад, но мы работаем с Белым домом, а также с несколькими правительственными агентствами, чтобы сделать празднование событием национального уровня», — сказал изданию представитель армии полковник Дэйв Батлер.

До этого сообщалось, что карьера автора «худшего» портрета Трампа, художницы Сары Бордман, находится под угрозой.

Ранее администрация Трампа уволила представителя США в военном комитете НАТО.

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