Volkswagen прекратил выпуск модели Arteon

Volkswagen официально завершил производство одной из своих самых стильных моделей — Arteon. Сначала компания остановила выпуск лифтбека в 2023 году, а теперь с конвейера завода в немецком городе Оснабрюк сошел последний универсал Arteon Shooting Brake, сообщает motor.ru.

Отмечается, что продажи модели на конкурентном китайском рынке оказались провальными и в Европе Arteon плохо продавался. В 2020 году модель около полугода официально поставлялась в Россию.

До этого стало известно, что в России китайская компания Changan прекратила продажи трех моделей кроссоверов. Судя по разделу с моделями на официальном сайте марки, компания завершила продажи кроссоверов CS85 Plus, CS75 Plus второго поколения и CS95. Кроме того, модель CS55 Plus окончательно переименована в Uni-S.

Также Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS.

Перед своей «отставкой» текущий EQS пройдет обновление в 2025 году и получит 800-вольтовую систему для ускоренной зарядки.

Преемником модели станет новое поколение S-Class. Автомобили будут выпускаться как с электрическими двигателями, так и в версиях с традиционными моторами внутреннего сгорания.

Ранее были названы китайские автобренды, которые покинут российский рынок в 2025 году.