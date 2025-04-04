Финансист оценила ответ Китая на пошлины США

Реакция Пекина была более масштабной, чем можно предположить. Она соответствует агрессивным действиям Белого дома, по сути, «отзеркаливая» их, заявила «Газете.Ru» начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

«Комплекс внешнеторговых мер может привести к рецессии в США. В первом квартале ожидается падение американского ВВП. Судя по индексам деловой активности от ISM за март, бизнес уже отреагировал на обмен торговыми мерами. Глобальная инфляция может вырасти в ответ на увеличение издержек. Пока ожидания на этот счет не выглядят апокалиптическими. На ближайшие месяцы они укладываются в норму за год. В США и еврозоне динамика цен производителей, скорее всего, превысит 2% годовых. Она будет сдерживаться слабостью экономики. Для российской экономики возможен косвенный эффект за счет глобализации, но он будет сглажен ее дистанцированием от мировой экономики», — отметила Холоденко.

Власти Китая 4 апреля приняли решение о введении ответных пошлин в 34% в отношении товаров, импортируемых из США. 2 апреля США ввели пошлины на импортируемые товары, базовая ставка составляет 10%, а для КНР — 54%.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

К чему приведут новые пошлины США — в материале «Газеты.Ru».