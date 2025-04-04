Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансист оценила ответ Китая на пошлины США

Аналитик Холоденко: реакция КНР отзеркалила агрессивные действия США
close
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Реакция Пекина была более масштабной, чем можно предположить. Она соответствует агрессивным действиям Белого дома, по сути, «отзеркаливая» их, заявила «Газете.Ru» начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

«Комплекс внешнеторговых мер может привести к рецессии в США. В первом квартале ожидается падение американского ВВП. Судя по индексам деловой активности от ISM за март, бизнес уже отреагировал на обмен торговыми мерами. Глобальная инфляция может вырасти в ответ на увеличение издержек. Пока ожидания на этот счет не выглядят апокалиптическими. На ближайшие месяцы они укладываются в норму за год. В США и еврозоне динамика цен производителей, скорее всего, превысит 2% годовых. Она будет сдерживаться слабостью экономики. Для российской экономики возможен косвенный эффект за счет глобализации, но он будет сглажен ее дистанцированием от мировой экономики», — отметила Холоденко.

Власти Китая 4 апреля приняли решение о введении ответных пошлин в 34% в отношении товаров, импортируемых из США. 2 апреля США ввели пошлины на импортируемые товары, базовая ставка составляет 10%, а для КНР — 54%.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

К чему приведут новые пошлины США — в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
«Тарифные войны» Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами