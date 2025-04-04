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Экс-мужу Кэти Перри предъявили обвинения в нескольких изнасилованиях и нападении

The Guardian: актера Рассела Брэнда обвинили в двух изнасилованиях и нападении
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PLANET PHOTOS/Global Look Press

Актеру и комику Расселу Брэнду предъявили обвинения по одному пункту в изнасиловании, непристойном нападении и оральном изнасиловании, а также по двум пунктам в сексуальном нападении. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицию.

Брэнд, отмечает издание, предстанет перед судом в Лондоне 2 мая. Расследование против экс-супруга певицы Кэти Перри начали в сентябре 2023 года. Обвинения касаются четырех разных женщин.

По данным следствия, Брэнд изнасиловал одну из женщин в 1999 году, совершил непристойное нападение на другую британку в 2001 году, орально изнасиловал и совершил сексуальное нападение на еще одну женщину в 2004-м. Знаменитость также обвинен в совершении сексуального нападения, которое произошло между 2004 и 2005 годами.

«Расследование полиции остается открытым, и детективы просят всех, кто пострадал от этого дела и тех, кто располагает какой-либо информацией, обратиться в ведомство», — передали в полиции.

В сентябре 2023 года сообщалось, что Кэти Перри называла бывшего мужа «Распутиным». Таким образом певица охарактеризовала экс-супруга как «беспутного».

Ранее актер Маколей Калкин признался, что не общался с отцом больше 30 лет.

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