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Троих жителей Минска обвинили в госизмене

Жителей Минска обвинили в госизмене за передачу информации иностранным фондам
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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Троих жителей Минска обвинили в госизмене за передачу информации иностранным фондам, работавшим под патронажем иностранных спецслужб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Белоруссии, передает РИА Новости.

По данным ведомства, подозреваемые передавали фонду материалы о состоянии дел в различных сферах жизни Белоруссии. Их обвиняют в «измене государству» и «уклонении от уплаты страховых взносов». Фигуранты заключены под стражу, уголовное дело было передано прокурору и будет направлено в суд.

В СК Белоруссии заявили, что 42-летний минчанин за деньги подготовил заведомо фальсифицированное исследование о борьбе минздрава Белоруссии с коронавирусом.

«Обвиняемый фактически не проводил аналитическую работу в области интересующей темы, а на основании отдельных сведений, размещенных в открытых источниках, подготовил ангажированные и отвечающие запросам «заказчика» результаты, для последующего их использования во вред национальной безопасности и интересам государства», — заявили в ведомстве.

Двоих подозреваемых, женщин в возрасте 37 и 43 лет, обвинили в проведении опроса об отношении белорусов к перспективе вступления в Евросоюз.

«Организация, от имени которой предоставляли данные обвиняемые, не аккредитована комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси на проведение опросов социального мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране», — подчеркнула сторона обвинения.

При этом в качестве отягощающего фактора было указано, что использованная при проведении опроса фокус-группа имела «заведомо негативное отношение к существующей в государстве политической системе и конституционному строю» Белоруссии, утверждают в СК.

Следователи отметили, что все трое подозреваемых действовали как индивидуальные предприниматели, и это позволяло их нанимателю уклоняться от обязательных выплат.

Ранее Лукашенко заявил, что у белорусской оппозиции нет будущего.

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