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Hyundai представил конкурента Bentley Continental

В Сеуле представлен конкурент Bentley Continental от Hyundai
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Genesis

Принадлежащий корейскому автоконцерну Hyundai бренд Genesis представил два концепта X Gran Coupe и X Gran Convertible. Об этом сообщает Carbuzz.

«Концепты Genesis X выглядят готовыми составить конкуренцию Bentley Continental GT», — отмечается в публикации.

В отличие от предыдущих концептов серии X, у показанных в Сеуле купе и кабриолета более толстые стойки кузова. На кабриолете появилась стандартная решетка радиатора вместо сплошной панели, также у машин стандартные дверные ручки и интегрированные в задний бампер выхлопные патрубки, что может свидетельствовать о том, что автомобили близки к запуску в серийное производство.

По данным Genesis, концепты базируются на той же платформе, что и седан G90. Их технические характеристики автопроизводитель не раскрывает. При этом базовый G90 оснащается мотором V6 с двойным турбонаддувом. Агрегат развивает 375 л.с. в стандартном исполнении и 409 л.с. в версии с электрическим нагнетателем.

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