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На Украине обвиняемого в провале обороны полковника ВСУ отправили под домашний арест

На Украине полковника ВСУ Лапина отправили под домашний арест
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Соцсети

На Украине суд отправил под домашний арест полковника украинской армии Илью Лапина, которого обвинили в потере Киевом части Харьковской области. Об этом сообщает местный телеканал «Общественное».

Вместо содержания под стражей полковник будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Ему предоставят возможность покидать домовладение для лечения, отметил телеканал.

20 января на Украине были задержаны бывший командующий оперативно-тактической группировкой «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, генерал-лейтенант Артур Горбенко и командир 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковник Илья Лапин. Им предъявили обвинения в провале обороны, а также в значительных потерях личного состава и техники в Харьковской области в мае 2024 года. Впоследствии суд принял решение об их аресте, что вызвало активные политические дебаты.

По мнению сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ связаны с желанием Киева переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на украинских военных.

Ранее сообщалось, что Зеленский потерял контроль над частью украинской армии.

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