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Мужчина сидел в тюрьме за убийство жены, пока она сама не пришла в суд

В Индии мужчина попал в тюрьму по обвинению в убийстве жены, оказавшейся живой
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Евгений Биятов/РИА Новости

Житель Индии провел почти два года в тюрьме по обвинению в расправе над женой, которая в итоге сама пришла в суд и дала показания, сообщает Times of India.

Жена Курубару Суреша, 38-летнего жителя штата Карнатака, пропала еще в декабре 2020 года. Спустя примерно девять месяцев полиция нашла тело предполагаемой жертвы, после чего ее мужа взяли под стражу. Из-за давления со стороны правоохранителей он согласился признать свою вину. Несмотря на то, что следователи не обнаружили прямых доказательств гибели пропавшей женщины и причастности к преступлению ее супруга, он предстал перед судом в сентябре 2022 года. С тех пор обвиняемый провел за решеткой около двух лет.

В апреле состоялось очередное заседание суда, на котором внезапно появилась потерпевшая, считавшаяся мертвой. Женщина заявила, что одежда, найденная на неопознанном теле, ей никогда не принадлежала. В итоге судья раскритиковал полицию за некачественное расследование и приказал начать новое, а отец подсудимого потребовал наказания для полицейских и компенсации за страдания сына.

Ранее житель Алма-Аты использовал ChatGPT в качестве адвоката и выиграл дело.

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