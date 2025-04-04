В Москве водитель «залип» в смартфоне и сбил двух детей

В Москве наказали водителя, сбившего двух детей из-за сидения в смартфоне

В Москве к четырем годам колонии приговорили водителя каршеринга, который «залип» в смартфоне и сбил двух детей. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. В результате аварии не выжил 11-летний мальчик.

«Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами...в ДТП пострадала 12-летняя девочка, ее здоровью причинен тяжкий вред... Трагедии могло бы и не быть… если бы в этот момент 20-летний водитель каршеринга не отвлекся от управления автомобилем на мобильный телефон», — говорится в публикации.

Авария произошла 16 сентября 2024 года на улице Планерной. Дети переходили дорогу на зеленый свет светофора. Они учились в одной школе.

До этого автоблогера Гаджи Гаджиева, который сбил во время дрифта несколько человек, выпустили из СИЗО.

«Во время апелляции на продление ареста, областной суд пришел к выводу, что держать Гаджиева в СИЗО — незаконно. Согласно постановлению, преступление не относится к тяжким, было совершено неумышленно, а сам Гаджиев признал вину, сотрудничает со следствием и помогает потерпевшим», — говорится в сообщении канала.

Ранее дагестанцы сгорели во взорвавшейся Lada Granta, пока рядом стояли люди.