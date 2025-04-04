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Появилось видео с места схода поезда в Новой Москве

Прокуратура опубликовала видео с места схода ремонтного поезда в Новой Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видеозапись с места схода ремонтного поезда в поселении Новофедоровское в Новой Москве. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства.

На видеозаписи показаны опрокинувшиеся вагоны поезда и работа спасателей.

Московско-Смоленская транспортная прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося инцидента. На место происшествия выехал заместитель прокурора Евгений Ноговицын.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам проверки и при наличии оснований, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в поселении Новофедоровское у ремонтного поезда опрокинулось три вагона, причем одного из рабочих зажало между частями вагона. По данным ТАСС, мужчину спасти не удалось, еще три человека пострадали.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) — филиала РЖД уточнили, что сход поезда произошел около 15:00 около остановки Рассудово Киевского направления на временных хозяйственных путях, не принадлежащих ОАО «РЖД». Инцидент не повлиял на движение поездов.

Ранее в Подмосковье подросток упал с крыши поезда.

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