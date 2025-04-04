Прилепин одной фразой отреагировал на слова Рубио о Путине

Прилепин ответил на слова Рубио о России фразой «таких друзей — в музей»

Российский публицист Захар Прилепин резко осудил высказывания госсекретаря США Марка Рубио, заявив, что России не нужны такие друзья. Своим мнением писатель поделился в Telegram-канале.

Прилепин напомнил, как сегодня Рубио заявил, что Трамп не попадет в «ловушку бесконечных переговоров о переговорах. Госсекретарь также заявил, что президенту РФ Владимиру Путину в конечном итоге «придется принять решение», настроена ли Москва на мир или нет. Кроме того, глава Госдепа сказал, что ничего не слышал о возобновлении прямых авиарейсов между РФ и США.

«Как в народе говорят: таких друзей — за хер да в музей», — написал Прилепин, комментируя поведение «больших белых братьев» из США.

До этого Рубио отклонил вопрос о доверии к президенту России Владимиру Путину, назвав его неактуальным. Он также подчеркнул необходимость реальных шагов по деэскалации конфликта на Украине, отметив, что деклараций о стремлении к миру недостаточно.

Ранее в госдепе США высказались об уступках ради урегулирования на Украине.