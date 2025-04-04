В Перми мальчик попал в больницу после выпадения из окна пятого этажа

В Перми ребенок выпал из окна пятого этажа, когда его старший брат отвлекся

В Перми врачи спасают выпавшего из окна пятого этажа ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в многоквартирном доме, когда в квартире находился только мальчик и его старший брат, который присматривал за ним. В какой-то момент он отошел, младший мальчик тем временем залез на подоконник и случайно выпал из окна.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, информация о характере травм не уточняется. Сейчас специалисты оказывают ему помощь.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета, они проводят проверку.

«В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий опрашиваются очевидцы произошедшего, проводится осмотр места происшествия», — сообщается в публикации.

В ведомстве напомнили, что дома не стоит оставлять ребенка без присмотра и ставить мебель около окна, так как он может самостоятельно подняться и открыть окно.

Ранее в Ленобласти мальчик не выжил после выпадения из окна.