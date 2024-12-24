В Москве КамАЗ сделал «новогодний кувырок» и попал на видео

На видео попало, как на востоке Москвы КамАЗ завалился на столб

На востоке столицы автомобиль «КамАЗ» попал в ДТП. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Просто новогодний кувырок. Такого я еще не видела», — говорит автор видео.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль завалился на обочине и «приложился» к столбу. Судя по всему, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае произошло жесткое ДТП с двумя фурами и легковым автомобилем, в результате чего на трассе Р-255 начался сильный пожар.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП в Красноярском крае. На 958 километре автодороги Р-255 Рыбинского района столкнулись два грузовика и легковушка. Пострадал и госпитализирован один человек», — передавало МЧС.

Ранее трассу Р-255 полностью перекрыли после жесткого ДТП с фурами.