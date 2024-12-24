Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мощный пожар после ДТП с фурами на трассе Р-255 попал на видео

На видео попали обуглившихся фуры после ДТП в Красноярском крае на Р-255

В Красноярском крае произошло жесткое ДТП с двумя фурами и легковым автомобилем, в результате чего на трассе Р-255 начался сильный пожар. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП в Красноярском крае. На 958 километре автодороги Р-255 Рыбинского района столкнулись два грузовика и легковушка. Пострадал и госпитализирован один человек», — говорится в публикации.

Для ликвидации пожара были задействованы 11 специалистов и три единицы техники МЧС. В результате ДТП движение было перекрыто в обе стороны.

До этого в Брянске 76-летняя пенсионерка устроила поджог автомобиля возле отделения полиции, чтобы подать сигнал вертолетам ФСБ.

«Вечером 21 декабря на стоянке Брянского линейного отдела полиции вспыхнула Mitsubishi Carisma 2002 года. Машина была не служебной — она принадлежала помощнику оперативного дежурного. За 10 минут пожар удалось потушить, а затем оперативники задержали подозреваемую», — передает Telegram-канал Baza.

Ранее петербуржец ногой «растоптал» автомобиль и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами