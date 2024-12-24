Мощный пожар после ДТП с фурами на трассе Р-255 попал на видео

На видео попали обуглившихся фуры после ДТП в Красноярском крае на Р-255

В Красноярском крае произошло жесткое ДТП с двумя фурами и легковым автомобилем, в результате чего на трассе Р-255 начался сильный пожар. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП в Красноярском крае. На 958 километре автодороги Р-255 Рыбинского района столкнулись два грузовика и легковушка. Пострадал и госпитализирован один человек», — говорится в публикации.

Для ликвидации пожара были задействованы 11 специалистов и три единицы техники МЧС. В результате ДТП движение было перекрыто в обе стороны.

До этого в Брянске 76-летняя пенсионерка устроила поджог автомобиля возле отделения полиции, чтобы подать сигнал вертолетам ФСБ.

«Вечером 21 декабря на стоянке Брянского линейного отдела полиции вспыхнула Mitsubishi Carisma 2002 года. Машина была не служебной — она принадлежала помощнику оперативного дежурного. За 10 минут пожар удалось потушить, а затем оперативники задержали подозреваемую», — передает Telegram-канал Baza.

Ранее петербуржец ногой «растоптал» автомобиль и попал на видео.