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Трассу Р-255 полностью перекрыли после жесткого ДТП с фурами

Федеральную трассу Р-255 полностью перекрыли из-за пожара после ДТП с фурами

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» полностью перекрыли в Красноярском крае из-за ДТП с фурами и «легковушкой» Toyota. Об этом сообщает краевой главк МВД.

«Движение на участке трассы сейчас перекрыто в оба направления. Информации о пострадавших нет. В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции организован объезд через поселок Громадск и село Рыбное», — отметили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае произошло жесткое ДТП с двумя фурами и легковым автомобилем, в результате чего на трассе Р-255 начался сильный пожар.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП в Красноярском крае. На 958 километре автодороги Р-255 Рыбинского района столкнулись два грузовика и легковушка. Пострадал и госпитализирован один человек», — передавал МЧС.

Для ликвидации пожара были задействованы 11 специалистов и три единицы техники МЧС.

Ранее в Москве затопило Перовское шоссе.

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