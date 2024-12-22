Россиянам раскрыли стоимость владения седаном Geely Emgrand

Стоимость владения седаном Geely Emgrand составит 1,08 млн рублей за пять лет. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«За 5 лет расходы владельца седана Geely Emgrand составят 1,08 млн рублей. Но это при условии, что пробег за указанный период достигнет 100 тысяч км, а регионом эксплуатации будет Москва вместе с Московской областью», — отмечается в публикации.

На топливо будет потрачено 42% от этой суммы (454 тыс. рублей). Еще 290 тыс. рублей (или 27% от стоимости владения) уйдет на прохождение регламентного техобслуживания. В 203 тыс. рублей оцениваются затраты на страхование каско, еще 86 тыс. рублей потребуется на ОСАГО. На зимние шины и транспортный налог потребуется 34 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.

Стоимость нового Geely Emgrand, в зависимости от комплектации, составляет 2,18-2,39 млн рублей.

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