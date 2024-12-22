Кроссоверы Jaecoo J7 будут собирать в Санкт-Петербурге

Сборка кроссоверов Jaecoo J7 в России будет налажена на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

«Выпуск кроссовера наладят на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Этот производственный центр был законсервирован с 2015 года», — отмечается в публикации.

ОТТС (одобрение типа транспортного средства, сертификационный документ, позволяющий начать массовое производство и продажи — «Газета.Ru») на Jaecoo J7 оформило ООО «АГМ», юридический адрес которого совпадает с адресом бывшей производственной площадки GM в Шушарах. Также «АГМ» значится в ОТТС как изготовитель транспортного средства. Официально о выводе на рынок J7 российской сборки марка Jaecoo не сообщала.

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