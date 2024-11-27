Названы особенности седана Changan Alsvin

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин рассказал об особенностях китайского седана Changan Alsvin.

Дизайн Changan Alsvin немного кургузый — редко кому удается создать красивый компактный седан. Салон тесноват, но к эргономике серьезных замечаний нет — сидеть удобнее, чем, например, в Гранте», — сказал Тимкин.

Атмосферный мотор 1.5 л. развивает мощность 98 л.с. и совмещается с роботизированной пятиступенчатой трансмиссией 5DCT. Динамикой автомобиль не поражает, но держится в потоке достойно.

Начальная комплектация LX не выглядит скромной. В нее входят система ESP, две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, медиасистему с семидюймовым сенсорным экраном и камера заднего вида.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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