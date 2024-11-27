Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы особенности седана Changan Alsvin

Автоэксперт Тимкин перечислил четыре особенности седана Changan Alsvin

close
Changan

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин рассказал об особенностях китайского седана Changan Alsvin.

Дизайн Changan Alsvin немного кургузый — редко кому удается создать красивый компактный седан. Салон тесноват, но к эргономике серьезных замечаний нет — сидеть удобнее, чем, например, в Гранте», — сказал Тимкин.

Атмосферный мотор 1.5 л. развивает мощность 98 л.с. и совмещается с роботизированной пятиступенчатой трансмиссией 5DCT. Динамикой автомобиль не поражает, но держится в потоке достойно.

Начальная комплектация LX не выглядит скромной. В нее входят система ESP, две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, медиасистему с семидюймовым сенсорным экраном и камера заднего вида.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что в российских дилерских центрах появилась бюджетная версия кроссовера Exeed RX.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами