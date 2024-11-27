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В российских дилерских центрах появилась бюджетная версия кроссовера Exeed RX

Кроссовер Exeed RX в бюджетной комплектации начал поступать к дилерам РФ

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Exeed

У российских дилеров появился купе-кроссовер Exeed RX в новой бюджетной версии Urban. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Для Exeed RX в версии Urban предлагается кожаная отделка салона черного цвета, 20-дюймовые алюминиевые диски нового дизайна, светодиодная оптика, панорамная крыша, пакет онлайн-сервисов с дистанционным управлением Exeed Connect, беспроводная зарядка, аудиосистема с 14 динамиками, навигация, система голосового управления и встроенный регистратор.

Автомобиль оснащается двигателем 2.0 Turbo GDI мощностью 197 л.с. и роботизированной коробкой передач 7DCT. Стоимость версии составляет 4,75 млн рублей.

До этого стало известно, что компания FAW представит в России два автомобиля из линейки Bestune 10 декабря. На презентации покажут обновленный лифтбэк Bestune B70 и новый кроссовер T90, который станет флагманом модельной линейки марки в России.

Bestune B70 россиянам предложат с двумя двигателями на выбор. Младший в линейке турбомотор 1.5 развивает 160 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Более мощный агрегат — мотор 2.0 на 217 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом».

На российском рынке кроссовер FAW Bestune T90 заменит ушедший кроссовер T99. Пока не раскрываются полные технические характеристики.

Ранее сообщалось, что Jetour вывел на российский рынок востребованную версию кроссовера Dashing.

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