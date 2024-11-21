УАЗ запатентовал важную деталь своего нового автомобиля

Российский автопроизводитель УАЗ запатентовал дизайн нового рулевого колеса. Об этом сообщает «Российская газета».

«Это один из близких к правде вариантов рулевого колеса с подушкой безопасности и без клавиш управления бортовыми системами», — сообщил «РГ» источник на УАЗе.

Похожий по конфигурации руль будет внедрен с большой степенью вероятности «ориентировочно летом». По предположениям «РГ», руль относится к обновленному внедорожнику УАЗ «Патриот».

Рестайлинговая машина дебютирует в ноябре 2025 года как с бензиновым, так и с новым дизельным двигателем. По предварительной информации, дизель является производной от двухлитрового двигателя от коммерческого автомобиля Sollers Argo.

Предположительно, в версии на «Патриоте» отдача составит 136 л.с., на модели Argo этот мотор выдает 130 сил. Обновленный «Патриот» оснащен механической коробкой передач, светодиодными фарами, которые эффективнее оптики машины текущего поколения. Изменятся передняя панель и рулевое колесо. Приобрести автомобиль можно будет уже в следующем году.

Ранее стало известно, какие скидки дадут дилеры и автокомпании в «Черную пятницу».