Какие скидки дадут дилеры и автокомпании в «Черную пятницу». Мы узнали подробности На «Черную пятницу» автокомпании и дилеры пообещали скидки до 700 тыс. рублей

В России автокомпании приготовились устроить грандиозные скидки к «Черной пятнице». В некоторых случаях обещают выгоды более миллиона рублей и различные подарки. О самых выгодных спецпредложениях от автокомпаний и дилеров в ноябре — в материале «Газеты.Ru».

Exeed, Changan

В преддверии «Черной пятницы» в России автокомпании и дилеры подготовили спецпредложения для клиентов. Некоторые из них уже начали действовать, не дожидаясь 24 ноября — дня официального старта всемирного праздника распродажи товаров. У многих автокомпаний эта акция продлится почти до конца месяца, рассказали «Газете.Ru» игроки рынка.

Так, группа компаний «Автодом» сообщила, что ноябрьские акции от дилерских центров уже в самом разгаре — клиентам стали доступны эксклюзивные предложения на покупку различных автомобилей, а также аксессуаров и услуг. Например, «Exeed Автодом Таганка» при покупке премиального кроссовера Exeed LX от 2,3 млн рублей дарит комплект зимних шин и каско до 30 ноября, рассказали в пресс-службе дилерского холдинга.

close Chery Exeed LX Chery

В компании отметили, что эта модель входит в число наиболее богатых по оснащению китайских автомобилей. К примеру, машина получила систему кругового обзора и опцию мониторинга давления и температуры в шинах.

А вот дилерский центр «Changan Автодом Внуково» предлагает скидку на покупку автомобилей Changan до 720 тыс. рублей в период действия акции.

Также в компании рассказали о выгоде при покупке автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Например, «Audi Центр Таганка» предложил клиентам купить большой кроссовер Q7 по цене среднеразмерного паркетника Audi Q5 — то есть за 10,5 млн рублей с НДС. До акции за Q7 просили порядка 12 млн рублей, отметили в «Автодоме».

close Audi

Lada

На «АвтоВАЗе» корреспонденту «Газеты.Ru» рассказали, что компания решила не ограничивать сроки акции одним днем «Черной пятницы» — спецпредложения будут действовать до конца ноября.

« До 580 тыс. рублей можно сэкономить при покупке Lada Vesta SW Cross с автоматической трансмиссией. Lada суммирует скидки: 100 тыс. рублей при покупке с учетом сдачи бывшего в употреблении автомобиля; 100 тыс. рублей при покупке по программам Lada Finance/Lada Finance Plus. Кроме того, выгода в 20% в рамках государственной программы автокредитования», — рассказали в пресс-службе.

close Lada Vesta SW Cross Lada

До конца ноября продлена акция и для универсала Lada Largus. Экономия составляет 400 тыс. рублей.

Еще одна ноябрьская акция от «АвтоВАЗа» обеспечивает минимальный платеж по автокредиту — 8 тыс. рублей в месяц. Такая возможность появится у покупателей Lada Largus в базовой комплектации. Модель оснащается восьмиклапанным мотором мощностью 90 л. с. и включает водительскую подушку безопасности, блок с системой ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, кондиционер, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением.

close Lada

При этом сам автомобиль будет стоить 1 млн рублей — с учетом выгоды 400 тыс. рублей по акции Lada Finance Plus.

Chery, Omoda, Jaecoo

Вплоть до 30 ноября Chery продает бизнес-седан Arrizo 8 по цене от 2,3 млн рублей в рамках распродажи от маркетплейса «Мегамаркет». Речь идет о комплектации Action с 1,6-литровым турбированным двигателем. Количество автомобилей доступных для приобретения в рамках акции ограничено 50 шт.

«Для приобретения автомобиля Chery Arrizo 8 в комплектации Action на «Мегамаркете» необходимо зайти в раздел «Автомобили» и выбрать модель с акционной ценой», — уточнили в пресс-службе.

close Chery

Также скидки в рамках «Черной пятницы» «Газета.Ru» обнаружила в прайс-листах петербуржских автосалонов дочерних автобрендов Chery, Omoda и Jaecoo.

Так, Omoda предлагает скидки на свой кроссовер С5. До конца ноября его можно купить от 1,93 млн рублей в комплектации Joy с учетом всех доступных выгод на автомобиль. В том числе речь идет о программе трейд-ин, благодаря которой удастся сэкономить 150 тыс. рублей. Суммарная скидка за автомобиль составит 680 тыс. рублей.

В рамках акции россияне могут приобрести Jaecoo J7 от 2,4 млн рублей с учетом всех доступных скидок. Речь идет о комплектации с 1,6-литровым двигателем. Максимальный объем выгоды для покупателя составит 200 тыс. рублей.

close Jaecoo

Также в автосалонах скидки объявили на флагманский Jaecoo J8 — теперь его можно приобрести от 3,8 млн рублей. Максимальная выгода для клиентов при этом составит 350 тыс. рублей с учетом участия в программе трейд-ин. В некоторых питерских автосалонах за покупку авто в дни распродажи обещают в подарок дать зимнюю резину.

Не всем можно верить

Потенциальных покупателей должны насторожить чересчур большие скидки, заявил автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Стоит различать официальных автодилеров и автосалоны имени Васи Пупкина, которые только позиционируют себя подобным образом. Настоящие автодилеры скидки до 1 млн рублей не предложат, потому что у них нет такой финансовой возможности. Выгода, как правило, складывается из трейд-ина или автокредита. Такие большие скидки могут даваться на автомобили только высокой стоимости, например, 20 млн», — заявил он.

Однако официальные автодилеры тоже могут хитрить, добавил эксперт. К примеру, на месте покупатель нередко обнаруживает, что автомобиль по скидке, как будто бы, уже продан. Также клиентам могут сказать, что объявление на сайте о конкретной модели уже устарело, но они могут подобрать похожий вариант получше. Но финансовые схемы обмана авторитетные автодилеры не проворачивают, подчеркнул Кадаков.