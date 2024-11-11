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Раскрыта дата премьеры обновленного УАЗ «Патриот»

Рестайлинговый УАЗ «Патриот» выйдет на рынок в 2025 году

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УАЗ

Обновленный УАЗ «Патриот» выйдет на российский рынок в ноябре 2025 года. Об этом сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на свой источник на заводе.

Отмечается, что рестайлинговая машина дебютирует как с бензиновым, так и с новым дизельным двигателем. По предварительной информации, дизель является производной от двухлитрового двигателя от коммерческого автомобиля Sollers Argo.

Предположительно, в версии на «Патриоте» отдача составит 136 л.с., на модели Argo этот мотор выдает 130 сил. Обновленный «Патриот» оснащен механической коробкой передач, светодиодными фарами, которые эффективнее оптики машины текущего поколения. Изменятся передняя панель и рулевое колесо. Приобрести автомобиль можно будет уже в следующем году.

На ноябрь этого года назначено начало выпуска автомобилей Sollers ST6 на индустриальной площадке УАЗ. В перспективе планируют производить около 10 тысяч автомобилей ST6 и ST8 в год.

Ранее стало известно, сколько УАЗов купили россияне в октябре.

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